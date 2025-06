Η Ίντερ βρέθηκε μια ανάσα μακριά από κάζο... αποκλεισμού απέναντι στην Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς, όμως ξύπνησε στο τέλος κι έσωσε τα προσχήματα με ανατροπή στις καθυστερήσεις (2-1).

Τέτοιες νίκες την κρατούν ζωντανή στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Τέτοιες εμφανίσεις ωστόσο, μάλλον προειδοποιούν πως ο τερματισμός θα έρθει πολύ νωρίτερα... Απαράλλαχτη από την απογοητευτική πρεμιέρα απέναντι στην Μοντερέι, η Ίντερ κατάφερε να παίξει με τη φωτιά κι απέναντι στην Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς που μέχρι το 82΄κρατούσε στα χέρια ένα ανέλπιστο τρίποντο. Με δυο γκολ στο φινάλε ωστόσο και ανατροπή στο... παρά ένα, οι Νερατζούρι αντέστρεψαν τα δεδομένα (2-1) και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή του ομίλου τους.

Οι Ιάπωνες είχαν φροντίσει να ρίξουν από νωρίς στα σχοινιά τους Ιταλούς, αφού μόλις στο 11΄το πλασέ του Γουατάναμπε από το σημείο του πέναλτι κόντραρε κι ξεγέλασε τον Ζόμερ για το 0-1. Στο 20΄Ο Λαουτάρο άγγιξε την ισοφάριση με κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι, όμως κατόπιν οι Νερατζούρι περιρορίστηκαν σε μια ανούσια κατοχή.

77' LAUTARRRRRRRO! 🚲🐂🇦🇷



Incredible strike from Martínez and @Inter are level!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #INTURD pic.twitter.com/QRLdpavsLG