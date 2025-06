Η Ντόρτμουντ βρήκε άμεσα την ισοφάριση απέναντι στη Μαμελόντι Σάνταουνς μετά από τρομερή γκάφα του τερματοφύλακα, Ρόνουεν Ουίλιαμς, ο οποίος έδωσε... ασίστ στον Ενμέτσα για το 1-1.

Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, όπως λέει το γνωστό κλισέ, όμως στην κλίμακα βαρύτητας εκείνο που διέπραξε ο γκολκίπερ της Μαμελόντι Σάνταουνς απέναντι στη Ντόρτμουντ δεδομένα θα βρίσκεται υπερβολικά ψηλά για αυτό το επίπεδο.

Στο 16΄κι ενώ οι Αφρικανοί είχαν φροντίσει να σοκάρουν τους Βεστφαλούς προηγούμενοι στο σκορ, ο Ρόνουεν Ουίλιαμς, άλλον υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και σε μια στιγμή πλήρους απερισκεψίας έδωσε... πάσα στον Ενμέτσα.

Ο μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ τον ευχαρίστησε για την... ασίστ και πλάσαρε σε κενό τέρμα για το 1-1, με τον γκολκίπερ της Μαμελόντι Σάνταουνς να μην μπορεί να πιστέψει το λάθος του.

16' Nmecha levels it for @BVB -- game on!



