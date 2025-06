Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 βρίσκεται ούτε στου... δρόμου τα μισά και ήδη τέσσερα ματς έχουν δοκιμάσει την υπομονή παικτών και θεατών λόγω διακοπών και μεγάλων καθυστερήσεων. Δείτε τι ισχύει για τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τη FIFA.

Κάτι παραπάνω από δύο ώρες, τόσο χρειάστηκε να περιμένουν για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Μπενφίκα - Όκλαντ Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Η κακοκαιρία που ξέσπασε στο Ορλάντο της Φλόριντα επηρέασε και τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε προειδοποίηση για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οπαδοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στις κερκίδες και οι δύο ομάδες παρέμειναν στα αποδυτήρια μέχρις ότου... καιρού επιτρέποντος επιστρέψουν στη δράση.

Εν τέλει αυτό έγινε αρκετά αργότερα, με πάνω από δύο ώρες αναμονής. Στη φετινή διοργάνωση, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν και καθυστερούν την ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Και πολύ πιθανό, αυτή να μην ήταν και η τελευταία.

Στο ίδιο γήπεδο -«Inter & Co Stadium»- η σέντρα στο ματς Ουλσάν - Μαμελόντι Σάνταουνς μερικές ημέρες πριν (18/06) άρχισε μία ώρα μετά το προγραμματισμένο, λόγω αστραπών στην ευρύτερη περιοχή.

Για περίπου μιάμιση ώρα είχε διακοπεί η αναμέτρηση της Πατσούκα με την Ζάλτσμπουργκ (19/04) στο «TQL Stadium» του Σινσινάτι (Οχάιο), λόγω κακοκαιρίας.

Η τέταρτη περίπτωση αφορά την αναμέτρηση Παλμέιρας - Αλ Αχλί (19/06) στο «MetLife» του Νιού Τζέρσεϊ, μόνο που εκεί ο συναγερμός αποδείχθηκε τελικά εσφαλμένος. Οι προγνώσεις έκαναν λόγο για έντονα καρικά φαινόμενα στην περιοχή, όμως ο ήλιος δεν έφυγε ποτέ από το γήπεδο που έμεινε... απολύτως στεγνό. Ο διαιτητής είχε στείλει τους παίκτες στα αποδυτήρια στο 63', ενώ το ματς συνεχίστηκε τελικά μετά από 45 λεπτά.

Όλα αυτά, ενώ η 2η αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιο Κυπέλλου Συλλόγων δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως, η υπομονή ποδοσφαιριστών και θεατών να δοκιμαστεί ξανά. Ο τελικός... αργεί (13 Ιουλίου) και απομένουν ακόμη αρκετά 90λεπτα.

😭 AGAIN WEATHER DELAY! The third time in two days. This is a joke, big tournaments CANNOT be hosted in the USA especially when tons of storms are on their way.



🤷‍♂️ World cup 2026 will be a shambles if every other game is delayed every two seconds #ClubWorldCup… pic.twitter.com/xZ3AusP1UC