Ο Αργεντίνος άσος της Ρόμα είπε «όχι» σε μια πραγματικά απίστευτη πρόταση από τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας, που τον ήθελε για να αγωνιστεί μονάχα στο Μουντιάλ Συλλόγων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων «τρέχει» και μαζί του και οι εξελίξεις, όχι μόνο γύρω από τις αναμετρήσεις, αλλά και όσον αφορά τα μεταγραφικά σενάρια. Ένα από αυτά, εμπλέκει τον Πάουλο Ντιμπάλα με την Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι.

Ο Αργεντίνος άσος της Ρόμα φέρεται να δέχθηκε κρούση από τον σύλλογο της Saudi Pro League, έτσι ώστε να αγωνιστεί μαζί τους μόνο στο τουρνουά των ΗΠΑ. Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, η Αλ Χιλάλ έριξε στο τραπέζι του 31χρονου 10 εκατ. ευρώ, ώστε να αποσπάσει την υπογραφή του για περίπου ένα μήνα, όσο διαρκεί δηλαδή το Μουντιάλ Συλλόγων.

Ωστόσο, ο Ντιμπάλα απάντησε αρνητικά, καθώς θέλει να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τον Μάρτιο και να επιστρέψει σε ιδανική κατάσταση για τις υποχρεώσεις του με τους «τζιαλορόσι». Μάλιστα, αυτό το διάστημα προπονείται ατομικά στο Μαϊάμι, όπου γίνονται αγώνες του θεσμού.

