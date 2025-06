Ο Λιονέλ Μέσι ρωτήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τη μακροχρόνια αντιπαλότητα που έχει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Πόρτο για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 2-1 σκορ και βάζοντας γερά θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μετά την λήξη του παιχνιδιού, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μέσι την γνώμη του για την θρυλική αντιπαλότητα που έχει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Αργεντινός σταρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πορτογάλο.

Αναλυτικά η απάντηση του Μέσι:

«Έχω μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για την καριέρα που έκανε και συνεχίζει να κάνει, επειδή εξακολουθεί να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο ανταγωνισμός μαζί του ήταν στο γήπεδο. Ο καθένας από εμάς ήθελε να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Προφανώς, όπως πάντα, όλα έμειναν στον αγωνιστικό χώρο.

Εκτός γηπέδου, είμαστε δύο φυσιολογικοί άνθρωποι. Προφανώς δεν είμαστε φίλοι γιατί δεν περνάμε χρόνο μαζί, αλλά πάντα αντιμετωπίζαμε ο ένας τον άλλον με πολύ σεβασμό».

