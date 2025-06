Με φανταχτερή την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι, η Ίντερ Μαϊάμι έφερε «τούμπα» την αναμέτρηση με την Πόρτο, επικράτησε 2-1 και έφτασε στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Η Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε πίσω στο σκορ, αγχώθηκε, αλλά ο Λιονέλ Μέσι ήταν εκεί για να κόψει τα «φτερά» των Δράκων της Πόρτο και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με ανατροπή (2-1) για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Τρεις βαθμοί που την φέρνουν πιο κοντά στην πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης έχοντας πλέον 4 βαθμούς όσους και η Παλμέιρας.

Παρ' όλα αυτά, η Πόρτο ήταν εκείνη που πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Στο 8ο λεπτό, ο Νόα Άλεν -που ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το ματς- ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Μάριο με το VAR να παρεμβαίνει και τον διαιτητή να δείχνει στην άσπρη βούλα. Την παράβαση μετέτρεψε σε γκολ ο Σάμου ευστοχώντας για το 1-0 της Πόρτο. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 19' όταν ο Μέσι πέρασε την μπάλα από την τρύπα της βελόνας, αλλά ο Σουάρες δεν κατάφερε να σκοράρει στο τετ α τετ, με τον Ράμος να αποκρούει. Προτού οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια, η Πόρτο άγγιξε σε δύο περιπτώσεις το δεύτερο γκολ. Αρχικά με τον Μόρα στο 39' και στο 44' με το μακρινό σουτ του Βαρέλα που κατέληξε στο δοκάρι.

Αστοχία, την οποία η Πόρτο πλήρωσε με το ξεκίνημα του β' μέρους. Στην πρώτη της φάση, η Ίντερ Μαϊάμι ισοφάρισε με τον Σεγκόβια (47') που σούταρε στην κίνηση μετά την ωραία σέντρα του Βάιγκαντ από τα δεξιά. Η... μαγική στιγμή ήρθε επτά λεπτά αργότερα. Η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε φάουλ σε πολύ καλό σημείο και ο Λιονέλ Μέσι έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά: Να στείλει την μπάλα με άπιαστη εκτέλεση στα δίχτυα για το 2-1 της ομάδας του φτάνοντας τα 68 γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ στην καριέρα του! Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν το ματς, με την Πόρτο να απειλεί προς το τέλος του ματς με την κεφαλιά του Σάμου (81'), χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας. Στην τελευταία αγωνιστική, η Ίντερ Μαϊάμι θα κοντραριστεί με την Παλμέιρας.

