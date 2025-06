Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε την ανατροπή της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Πόρτο, κάνοντας το 2-1 με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο ουρανός είναι μπλε, ο ήλιος ανατέλλει από την ανατολή και ο Λιονέλ Μέσι με μια μπάλα στημένη μπροστά του λίγο έξω από την περιοχή είναι... αναπόφευκτος! Ο 37χρονος σταρ έκανε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από κάθε άλλον. Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στην Πόρτο, ο Μέσι «ζωγράφισε» με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της πορτογαλικής εστίας και έκανε την ανατροπή για την Ίντερ Μαϊάμι, υπογράφοντας το 2-1 μετά την ισοφάριση του Σεγκόβια επτά λεπτά νωρίτερα.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



