Μόνο ιδανικά δεν ξεκίνησε η θητεία του Άγγλου μπακ με τη φανέλα της «βασίλισσας», καθώς ο Άρνολντ περισσότερο απογοήτευσε παρά... γοήτευσε στην ισοπαλία (1-1) με την Αλ Χιλάλ.

Δεν θα θέλει να θυμάται το ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Άγγλος full back που έκανε... πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και την ισοπαλία (1-1) των «μερένγχες» με την Αλ Χιλάλ του Σιμόνε Ιντζάγκι, δεν άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων στο απαιτητικό κοινό των Μαδριλένων.

Ο Τσάμπι Αλόνσο που έκανε και εκείνος ντεμπούτο στον πάγκο της «βασίλισσας» ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα τον 26χρονο, όμως εκείνος με την σειρά του δεν τον δικαίωσε για αυτή του την επιλογή. Ο Άρνολντ παρουσιάστηκε κάπως ανέτοιμος, δίχως πολύ... κέφι, έχοντας μια κερδισμένη μονομαχία, κανένα (!) τάκλιν, 1/5 επιτυχημένες σέντρες και χάνοντας 12 φορές την κατοχή της μπάλας, ενώ φέρει ευθύνη και στο ακυρωθέν γκολ της Αλ Χιλάλ.

Στο 65', ο Αλόνσο τον... τράβηξε στον πάγκο, δίνοντας τροφή για σχόλια στο X, με ένα εξ αυτών να λέει χαρακτηριστικά πως «Ο Άρνολντ έκανε περισσότερες πάσες για την Αλ Χιλάλ παρά για τη Ρεάλ», ενώ ένας άλλος χρήστης παρέθεσε βίντεο γράφοντας ως λεζάντα «Καταστροφικό ντεμπούτο».

Alexander arnold has made more passes to al hilal than for real madrid.