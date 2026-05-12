Μπαρτσελόνα: Η φανέλα του Γιαμάλ που εξόργισε τους φίλους της Ρεάλ (vid)
Μεθυσμένη πόλη είναι τις τελευταίες ώρες η Βαρκελώνη, μετά την κατάκτηση του 29ου πρωταθλήματος Ισπανίας από το καμάρι της, την Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ νίκησε στο Clasico της Κυριακής (10/5) με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξέφυγε στο +14 τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε και κατέκτησε -και- μαθηματικά τον τίτλο της La Liga.
Έτσι, οι ποδοσφαιριστές έδωσαν χθες (11/5) το καθιερωμένο ραντεβού τους με τον κόσμο της ομάδας στους δρόμους της πόλης, ανεβαίνοντας στο ανοιχτό λεωφορείο παρέα με το τρόπαιο.
Σε μια στιγμή που ξεχώρισε, ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε να κρατάει μια σημαία της Παλαιστίνης, δείχνοντας πως δεν είναι και τόσο απολίτικ. Ωστόσο, ένα ακόμη στιγμιότυπο που έγινε viral αφορά τη Ρεάλ. Ο νεαρός άσος βρέθηκε με μια ιδιαίτερη φανέλα στα χέρια, η οποία έγραφε χαρακτηριστικά «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν έγινα Madridista», προκαλώντας τη... διαδικτυακή έκρηξη των φίλων της «βασίλισσας».
🚨👕 Lamine Yamal shows shirt: “Thanks God I’m not Madridista”. @DAZNFootball @DAZNFutbol 🎥 pic.twitter.com/GYIBWxqiJn— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026
