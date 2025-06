Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε τις γνωστές παθογένειες απέναντι στην Αλ Χιλάλ και περιορίστηκε στο 1-1 στο ντεμπούτο του Τσάμπι Αλόνσο. Χαμένο πέναλτι για τον Βαλβέρδε στο 90΄!

Όλα αλλάζουν κι όλα τα ίδια μένουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα και με τον Τσάμπι Αλόνσο να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο, οι Μερένγκες -ελλείψει και ποιοτικού χρόνου - παρουσίασαν τις γνωστές παθογένειες της περσινής σεζόν και μοιραία περιορίστηκαν στο 1-1 απέναντι στην «αθάνατη» Αλ Χιλάλ. Ακόμα κι έτσι άλλωστε οι Μερένγκες θα μπορούσαν να είχαν πάρει το τρίποντο στο 90΄, αλλά ο Μπόνο έπιασε το πέναλτι του Βαλβέρδε και χάρισε μια υποσχόμενη πρεμιέρα στην ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Με τους νεοφερμένους Αλεξάντερ Άρνολντ και Ντιν Χάουσεν στο αρχικό σχήμα, αλλά και τον Γκονζάλο Γκαρθία να αντικαθιστά στην κορυφή τον αδιάθετο Μπαπέ, η Ρεάλ ταλαιπωρήθηκε αφόρητα στο πρώτο μέρος και προοδευτικά παρέδωσε τα ηνία στην ορεξάτη Αλ Χιλάλ. Στο 10΄οι Σαουδάραβες προειδοποίησαν με προβολή του Λεονάρντο που έξυσε το δοκάρι, ενώ λεπτά αργότερα ο Λόντι βρήκε δίχτυα αλλά από θέση οφσάιντ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα ωστόσο η Ρεάλ κατάφερε να βρει το γκολ. Έπειτα από άψογη και ταχύτατη αντεπίθεση ο Ροντρίγκο σέρβιρε στην περιοχή για τον Γκονζάλο Γκαρθία, με τον σέντερ φορ των Μερένγκες να εκτελεί στο τετ-α-τετ των Μπόνο με σκαφτό τελείωμα (34'). Στο 38΄μάλιστα ο Μαροκινός βρέθηκε ξανά απέναντι από τον Γκαρθία, όμως αυτή τη φορά είχε την απάντηση κι έδωσε την ευκαιρία στους Σαουδάραβες να ισοφαρίσουν.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ασένθιο τα έκανε... όλα λάθος και υπέπεσε σε ένα τουλάχιστον αχρείαστο πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Ρούμπεν Νέβες από την άσπρη βούλα. Η ισοφάριση χάρισε νέα πνοή στους Σαουδάραβες που μάλιστα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου άγγιξαν την ανατροπή με φαλτσαριστό σουτ του Αλ Νταουσαρί, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Μοιραίος ο Βαλβέρδε από την άσπρη βούλα

Το β΄μέρος πάντως ξεκίνησε με μπόλικη δόση τύχης για τους Σαουδάραβες, καθώς μετά την ανάπαυλα η Ρεάλ άγγιξε το γκολ σε δυο ξεχωριστές περιπτώσεις. Αρχικά στο 46΄ο Γκιουλέρ με την πρώτη του επαφή με τη μπάλα σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Μπόνο με σούπερ επέμβαση αρνήθηκε το γκολ στην κεφαλιά του Γκονζάλο Γκαρθία.

Οι Μαδριλένοι ήταν βελτιωμένοι μετά την ανάπαυλα αλλά καθόλου απειλητικοί, όμως θα μπορούσαν να είχαν ανακτήσει το προβάδισμα στις καθυστερήσεις. Μετά από εξέταση στο VAR καταλογίστηκε πέναλτι πάνω στον Φραν Γκαρθία στην περιοχή, όμως ο Μπόνο νίκησε τον Βαλβέρδε από τα έντεκα βήματα και στέρησε το τρίποντο από τη Ρεάλ στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.