Χάρη στο πολύ όμορφο τέρμα του Βιτίνια, η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε αέρα δύο τερμάτων απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Παίρνει γκολ από τη μεσαία γραμμή η Παρί Σεν Ζερμέν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ στην πρεμιέρα τους απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Φαμπιάν Ρουίθ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Βιτίνια. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Πορτογάλος μέσος ελίχθηκε φανταστικά στον κενό χώρο και εκτέλεσε τον Όμπλακ με εξαιρετικό πλασέ για το 2-0.

45 + 1' | GOAL @vitinha -- brilliant strike to double the lead for @PSG_inside



WATCH Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid in the @FIFACWC NOW! | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGATM pic.twitter.com/4J78kUhXET