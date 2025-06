Η Παρί Σεν Ζερμέν προηγήθηκε στο 19΄κόντρα στην Ατλέτικο με τρομερό σουτ Φαμπιάν Ρουίθ στη γωνία της εστίας στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Από εκεί που έμεινε συνεχίζει η Παρί Σεν Ζερμέν. Μετά την κατάκτηση του Champions League, οι Παριζιάνοι έβαλαν μπρος τις μηχανές και για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 με απαιτητική πρεμιέρα απέναντι στην Ατλέτικο. Στο 19΄η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ευτύχησε να ανοίξει το σκορ χάρη σε εντυπωσιακό σουτ του Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος με μονοκόμματη προσπάθεια λίγο έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία του Όμπλακ για το 1-0.

19' | GOAAAAAL! @FabianRP52 puts @PSG_English ahead with a brilliant effort!



