Ανυπέρβλητο αποδεικνύεται τελικά το κώλυμα με τον Μεχντί Ταρέμι στην Ίντερ ενόψει του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, αφού ο 32χρονος θα παραμείνει στο Ιράν λόγω της πολεμικής σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Ο Μεχντί Ταρέμι δεν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να ενισχύσει την Ίντερ στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Η απόφαση αυτή είναι οριστική, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», αφού η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο για τη μετακίνηση του παίκτη.

Προηγουμένως, το Ιράν είχε προχωρήσει σε αναστολή όλων των εσωτερικών και διεθνών πτήσεων, ενώ κάθε απόπειρα μετακίνησης του παίκτη με άλλο μεταφορικό μέσο είναι μία αρκετά ριψοκίνδυνη επιλογή.

Η Ίντερ βρισκόταν σε στενή επικοινωνία με τις Αρχές στο Ιράν προκειμένου να βρεθεί λύση, αλλά όπως επισημαίνεται στο ιταλικό δημοσίευμα ο 32χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε ασφαλές από τους βομβαρδισμούς μέρος και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ούτε στην πρεμιέρα με την Μοντερέι (18/06, 04:00) ούτε και στα υπόλοιπα παιχνίδια των Νερατζούρι.

Mehdi Taremi will miss the entire Club World Cup for Inter due to the ongoing hostilities between Iran and Israel, per @Gazzetta_it.



He is stuck in Tehran for the foreseeable future due to the country’s air space being closed, but he remains in contact with Inter. pic.twitter.com/TC1FNAobbF