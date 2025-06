Λίγο πριν την έναρξη του ολόφρεσκου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το Gazzetta συνέλεξε τα πιο ιδιαίτερα facts για το νέο εγχείρημα της FIFA.

Η κλεψύδρα αδειάζει για τα καλά, ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ετοιμάζεται για κάτι ολόφρεσκο, για το νέο, φιλόδοξο εγχείρημα της FIFA, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακάτεψε εντελώς την τράπουλά της και είναι έτοιμη να παρουσιάσει στο φίλαθλο κοινό μια εντελώς καινούρια διοργάνωση. Μια διοργάνωση που θα φέρει αρκετά νέα πράγματα στο προσκήνιο. Άλλωστε, εκτός από το προφανές, τη διεύρυνση δηλαδή της διοργάνωσης με 32 ομάδες και το διαφοροποιημένο φορμάτ, ο θεσμός θα έχει μερικές ακόμα εκπλήξεις. Το Gazzetta συνέλεξε και παρουσιάζει τα 5+1 πιο… παράξενα και ενδιαφέροντα facts ρτου νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ξεχάστε τα μακρινά πλάνα, τα κοντινά, τις κάμερες-αράχνες που χειρίζονται με δεξιότητα οι ποδοσφαιρικοί βιντεογράφοι. Σε αυτή τη διοργάνωση, τις πιο ενδιαφέρουσες κάμερες θα τις κουβαλάνε οι διαιτητές! Το πείραμα των τελευταίων ετών θα γίνει κανονικότητα στις ΗΠΑ και για πρώτη φορά στο σύνολο ενός θεσμού οι διαιτητές θα φορούν από μια ειδική κάμερα στο στήθος σε κάθε ματς. Μια κάμερα που θα χαρίζει μοναδικά πλάνα σαν να έχουν βγει από… PlayStation. Πλέον, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν το παιχνίδι και ακριβώς από την οπτική του ρέφερι. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτά τα πλάνα δεν θα χρησιμοποιούνται από το VAR, θα προσφέρουν απλά θέαμα, μια εντελώς διαφορετική ματιά για όλους τους τηλεθεατές.

Referee body camera in action. We can expect to see more of this at @FIFACWC ⚽️ Footage from Botafogo vs. Pachuca in the FIFA Intercontinental Cup 2024™ where body cameras were trialled. #TakeItToTheWorld | #FIFACWC | #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/A30PiFDDA1

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία χρόνια αγκαλιάζουν όλο και πιο πολύ το ποδόσφαιρο. Συνολικά 12 γήπεδα θα φιλοξενήσουν τα 63 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Όμως ο τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι, αυτό που θα παρακολουθήσει όλος ο πλανήτης θα φιλοξενηθεί σε γήπεδο… ράγκμπι! Ο λόγος για το «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης, που αποτελεί έδρας των New York Giants και των New York Jets. Στο συγκεκριμένο γήπεδο υπάρχει κανονικά συνθετικός χλοοτάπητας, ωστόσο, η FIFA επένδυσε σχεδον 3 εκατομμύρια ευρώ για να φορέσει φυσικό χορτάρι σε αυτό. Αυτό είχε συμβεί και στο Copa America 2024, ωστόσο με σχετική… αποτυχία, αφού πολλοί παίκτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κακή ποιότητα του εγκατεστημένου φυσικού χλοοτάπητα.

Η FIFA δεν έκανε εκπτώσεις και φρόντισε να δώσει στη νεοσύστατη διοργάνωσή της το πιο εντυπωσιακό… ασημικό. Για την ακρίβεια ανέθεσε στην εταιρεία Tiffany & Co., κολοσσό στην αγορά κοσμημάτων και ειδών πολυτέλειας, την αποστολή της κατασκευής ενός ιδιαίτερου τροπαίου. Έτσι, η Tiffany & Co. παρουσίασε πριν λίγο καιρό το κομψοτέχνημά της, ένα κύπελλο που δεν έχει ανταγωνιστή. Ζυγίζει περισσότερα από πέντε κιλά, είναι φτιαγμένο από χρυσό 24 καρατίων και η αξία του υπολογίζεται πως υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Στο νεοσύστατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα παρελάσουν αρκετές από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, πολλοί από τους πιο λαμπερούς σταρ του ποδοσφαίρου. Και ανάμεσά τους και κάποιοι… ερασιτέχνες! Ή καλύτερα ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δεν είναι όλες οι ομάδες του Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν. Υπάρχει και η ταπεινή Όκλαντ Σίτι από τη Νέα Ζηλανδία με χρηματιστηριακή αξία μόλις 5,2 εκατομμύρια ευρώ, μικρότερη για παράδειγμα από της Λαμίας που φέτος υποβιβάστηκε από τα σαλόνια της Ελλάδας. Πολλοί παίκτες της κάνουν και άλλες, κανονικές δουλειές για να επιβιώσουν, ενώ ο προπονητής της, Πολ Πόσα, κανονικά είναι οδοντίατρος!

Εκτός από το ποδόσφαιρο, η FIFA σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έδωσε έμφαση και στη… μουσική. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει, ο επίσημος ύμνος της διοργάνωσης θα είναι το παγκοσμίως γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό στους ποδοσφαιρικούς κύκλους «Freed from Desire» της Ιταλίδας τραγουδιστρίας Gala. Ωστόσο, ένας άλλος τραγουδιστής θα έχει ακόμα πιο σπουδαίο ρόλο. Ο λόγος για τον Άγγλο σταρ, Ρόμπι Γουίλιαμς που είναι ο Πρέσβης Μουσικής της FIFA στο Μουντιάλ Συλλόγων και θα αναλάβει να συνδυάσει τη μουσική και την μπάλα για να ψυχαγωγήσει το φίλαθλο κοινό.

