Ο Λιονέλ Μέσι περιμένει την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 πώς και πώς, και εξηγεί γιατί είναι ενθουσιασμένος μερικές ώρες πριν η Ίντερ Μαϊάμι ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η σεζόν μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 βρίσκεται μερικές ώρες πριν από τη σέντρα. Η διοργάνωση έχει μεν προκαλέσει... δυσπιστία μεταξύ των οπαδών σε όλον τον κόσμο, όμως οι ποδοσφαιριστές ανυπομονούν.

Μεταξύ αυτών και ο Λιονέλ Μέσι που ετοιμάζεται για το εναρκτήριο ματς της Ίντερ Μαϊάμι -ως οικοδέσποινας του τουρνουά- με την Αλ Αχλί (15/05, 03:00). Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δήλωσε ενθουσιασμένος που θα λάβει μέρος στην διοργάνωση τονίζοντας ότι οι προσδοκίες του πλέον είναι διαφορετικές.

«Το να έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω είναι συναρπαστικό. Οι προσδοκίες μου είναι διαφορετικές από αυτές που είχα όταν έπαιζα για άλλες ομάδες, αλλά έχω κίνητρο και είμαι πρόθυμος να ανταγωνιστώ τις καλύτερες ομάδες και να πετύχω.

Νομίζω ότι έρχονται σπουδαίες ομάδες από όλο τον κόσμο και αυτό κινητοποιεί πολύ κόσμο παντού. Πρόκειται για σημαντικές ομάδες, με εξαιρετικούς παίκτες που ο κόσμος λατρεύει να παρακολουθεί. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Είναι ένα νέο και διαφορετικό τουρνουά. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική ευκαιρία να δούμε τους καλύτερους παίκτες εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι πραγματικά μια απίστευτη εμπειρία να μπορούμε να τη ζήσουμε», είναι τα λόγια του Μέσι.

Lionel Messi on the FIFA Club World Cup 👏👑



"We’re talking about great teams, with very important players that people love to watch."



