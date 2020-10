Ήταν ένα πραγματικό… backstage kids. Από μικρά παιδιά που χαίρονται και απολαμβάνουν τις στιγμές και τη ζωή. Από παιδιά που αποτελούν την πρωταθλήτρια ομάδα κάτω των 17 ετών του ΠΑΟΚ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

«Χαρούμενα και φωτογενή και γεμάτα ζωή τα παιδιά της Κ17 και της Κ16 προσπάθησαν …σκληρά για να δώσουν στο Νίκο Βερβερίδη μια «σοβαρή» επίσημη φωτογραφία.

Όλα τα άλλα τούς βγήκαν φυσικά… Νιάτα!

Και backstage kids, λοιπόν και photoshooting και photobombing και τούρτα σβήσαμε και «Happy Βirthday» τραγουδήσαμε στον Έμπε Χάγκαν.

Aλλωστε, what really controls the show, is what you don’t see backstage…».