Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη νίκη επί του Σιντάρο Μοτσιζούκι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ειδική αναφορά στον... ταπεινό Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με το «δεξί» στο Australian Open, καθώς απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά την πρόκριση του ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, για τον οποίο εξέφρασε το θαυμασμό του, λόγω της ταπεινότητας του.

Η αναφορά του Τσιτσιπά στον Αντετοκούνμπο

Δεν έχουμε πολλές τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι όλοι είναι γενικά καλά μεταξύ τους. Προφανώς υπάρχουν παίκτες από τους οποίους είναι πιο δύσκολο να πάρεις ένα γεια όταν τους συναντάς. Μιλούσα σήμερα με τον γυμναστή μου και ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω σε ορισμένους τενίστες είναι πώς αναπτύσσουν λίγη στάση και λίγο εγωισμό μόλις κάνουν ένα ή δύο καλά αποτελέσματα. Αλλάζει κάπως όλη τους η προσωπικότητα.

Δεν θα έλεγα απαραίτητα αλαζονεία, αν και ίσως για κάποιους ισχύει. Απλώς θα ήθελα περισσότεροι τενίστες να μην ταυτίζονται τόσο με τα αποτελέσματά τους και με αυτό που κάνουν, ώστε αυτό να καθορίζει ποιοι είναι. Αγαπώ τους ταπεινούς ανθρώπους. Ένας από τους λόγους που θαυμάζω τόσο πολύ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αυτός.

Έχει πετύχει τόσα πολλά στο μπάσκετ και είναι ένας από τους πιο ταπεινούς αθλητές που έχω γνωρίσει και με τους οποίους έχω περάσει χρόνο. Θα ήθελα περισσότεροι τενίστες να είναι έτσι. Δεν λέω ότι οι τενίστες είναι αλαζόνες. Απλώς λέω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, εδώ κι εκεί, όπου πας να πεις γεια σε κάποιον, δεν ζητάω να κάνουμε συζήτηση, αλλά θα ήταν ωραίο, όταν συναντάς κάποιον, τουλάχιστον να λέει γεια. Έχω καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι απλώς δεν βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Αυτό είναι όλο. Θα ήθελα απλώς να ήταν πιο φυσιολογικό αυτό στο tour».