Η Εθνική μετά την Αίγυπτο θ' αντιμετωπίσει τον Παναμά.

Η Εθνική Παίδων ξεκίνησε νικηφόρα στην παρθενική της συμμετοχή σε Μουντιάλ Κ17.

Στο Κατάρ λύγισε με 2-1 την Αίγυπτο κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη την ερχόμενη Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου θα παίξει με τον Παναμά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου:



1η Αγωνιστική

Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2

Κατάρ - Παναμάς 2-0

2η αγωνιστική

22/11/2026, 14:30

Ελλάδα - Παναμάς

22/11/2026, 17:00

Κατάρ - Αίγυπτος

3η αγωνιστική

25/11/26, 16:30

Ελλάδα - Κατάρ

Παναμάς - Αίγυπτος

Η βαθμολογία

Κατάρ 2-0 3

Ελλάδα 2-1 3

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Αίγυπτος 1-2 0

Παναμάς 0-2 0

