Εθνική Παίδων: Το επόμενο ματς και το πρόγραμμα στο Μουντιάλ Κ17
Η Εθνική Παίδων ξεκίνησε νικηφόρα στην παρθενική της συμμετοχή σε Μουντιάλ Κ17.
Στο Κατάρ λύγισε με 2-1 την Αίγυπτο κι έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη την ερχόμενη Κυριακή για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου θα παίξει με τον Παναμά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου:
1η Αγωνιστική
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Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2
Κατάρ - Παναμάς 2-0
2η αγωνιστική
22/11/2026, 14:30
Ελλάδα - Παναμάς
22/11/2026, 17:00
Κατάρ - Αίγυπτος
3η αγωνιστική
25/11/26, 16:30
Ελλάδα - Κατάρ
Παναμάς - Αίγυπτος
Η βαθμολογία
Κατάρ 2-0 3
Ελλάδα 2-1 3
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Αίγυπτος 1-2 0
Παναμάς 0-2 0
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