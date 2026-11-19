Η Εθνική Παίδων βρίσκεται στην κορυφή έπειτα από τη νίκη της επί της Αιγύπτου με 2-1.

Η Εθνική Παίδων γράφει ιστορία στο Μουντιάλ Κ17 του Κατάρ.

Στην πρώτη συμμετοχή της στη διοργάνωση νίκησε 2-1 την Αίγυπτο και φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου με το Κατάρ, που νωρίτερα λύγισε την αντίσταση του Παναμά. Θυμίζουμε ότι στους «32» προκρίνονται οι δύο πρώτοι από τους 12 ομίλους και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, οπότε η Εθνική Κ17 έκανε τεράστιο βήμα για να βρεθεί στα νοκ άουτ.

Αναλυτικά η βαθμολογία του πρώτου ομίλου:

Η βαθμολογία

Κατάρ 2-0 3

Ελλάδα 2-1 3

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Αίγυπτος 1-2 0

Παναμάς 0-2 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Βαθμοί που συγκεντρώθηκαν στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

2. Διαφορά τερμάτων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

3. Καλύτερη επίθεση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων.

4. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

5. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

6. Βαθμοί «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play)/ πειθαρχικοί βαθμοί σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων (π.χ. κίτρινη κάρτα -1, έμμεση κόκκινη/ δεύτερη κίτρινη -3, απευθείας κόκκινη -4, κίτρινη και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη -5, ισχύει ανώτατο όριο ανά παίκτη ανά αγώνα).

7. Κλήρωση που διενεργείται από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.

Κριτήρια για την καλύτερη 3η θέση

Για να καθοριστεί ποιες οκτώ ομάδες που τερμάτισαν στην 3η θέση προκρίνονται στη φάση των «32», οι ομάδες συγκρίνονται με βάση τους αγώνες τους στη φάση των ομίλων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Βαθμοί που συγκεντρώθηκαν σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

2. Διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

3. Καλύτερη επίθεση σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

4. Βαθμολογία «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play) / συμπεριφοράς ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

5. Κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή της FIFA.

