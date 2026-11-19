Αίγυπτος Κ17 - Ελλάδα Κ17: Η Γαλανολευκη έκανε το 2-0 με Μαζωνάκη στα μεγάφωνα! (vid)
Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται η αναμέτρηση της Εθνική κόντρα στην Αίγυπτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 (Live από το Gazzetta), η οποία κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Καραγκέλη να βρίσκει δίχτυα για την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη.
Το πρώτο γκολ ήρθε έπειτα από εξαιρετική συνεργασία. Ο Σούβλατζης με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 62ο λεπτό, ο Καραγκέλης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, όμως αυτό που τράβηξε την προσοχή πέρα από το γκολ είναι ότι ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου το «Καλώς σας βρήκα φίλοι» του Γιώργου Μαζωνακή.
Δείτε τα video με το γκολ:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.