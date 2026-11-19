Αέρα δύο τερμάτων πήρε η Εθνική κόντρα στην Αίγυπτο στη Ντόχα για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17, υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται η αναμέτρηση της Εθνική κόντρα στην Αίγυπτο για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 (Live από το Gazzetta), η οποία κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Καραγκέλη να βρίσκει δίχτυα για την ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη.

Το πρώτο γκολ ήρθε έπειτα από εξαιρετική συνεργασία. Ο Σούβλατζης με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 62ο λεπτό, ο Καραγκέλης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0, όμως αυτό που τράβηξε την προσοχή πέρα από το γκολ είναι ότι ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου το «Καλώς σας βρήκα φίλοι» του Γιώργου Μαζωνακή.

Δείτε τα video με το γκολ: