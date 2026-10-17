Αργεντινή: Το αυτογκόλ της χρονιάς από το «10άρι» της ομάδας (vid)
Από το δεκάρι της μία ομάδα περιμένει να δημιουργήσει, να σκοράρει. Σίγουρα, όχι να βάλει το αυτογκόλ της χρονιάς.
Στο παιχνίδι της Liniers με την UAI Urquiza για την τρίτη κατηγορία της Αργεντινής (Primera B' Metropolitana) μπήκε το αυτογκόλ της χρονιάς.
Το δεκάρι των φιλοξενούμενων, ο Τόμας Ασπρέα πήρε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή από πλάγιο συμπαίκτη του και χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα στην άμυνα. Έπιασε, ωστόσο, ένα απίθανο βολέ από το κέντρο και «κρέμασε» τον τερματοφύλακα της ομάδας του!
Το εκπληκτικό στο συγκεκριμένο ματς, είναι ότι το τελικό σκορ ήταν 1-1 και η ισοφάριση ήρθε στο 95' επίσης με αυτογκόλ που σημείωσε ο παίκτης της Liniers Χουλιάν Κανόσα!
Δείτε το αυτογκόλ που έγινε viral
La UAI Urquiza esta descendiendo a la C y su numero "10" se hace este gol en contra. Si, gol en contra desde mitad de cancha. Nunca antes visto https://t.co/cAhCphQvb9— Ascenso Mi Locura (@AscensoMiLocura) October 17, 2026
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