Με επιστολή της προς τη FIFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής εξέφρασε τη στήριξή της προς τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Την στήριξή της προς το πρόσωπο και το έργο του Τζάνι Ινφαντίνο εξέφρασε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής, στον απόηχο της... αποτυχίας του νέου σχεδίου του για το Μουντιάλ.

Παρά το γεγονός πως οι περισσότερες (σσ ομοσπονδίες) δηλώνουν δημόσια πως παύουν πλέον να τάσσονται υπέρ του προέδρου της FIFA, η AFA αποφάσισε να πάει κόντρα στο ρεύμα και μέσω γραπτής ανακοίνωσης να ενημερώσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη πως υπάρχει ικανοποίηση από το έργο που έχει επιτελέσει ο 56χρονος Ελβετός.

Αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Εκ μέρους της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αξιότιμε Πρόεδρε —και μέσω εσάς στο Συμβούλιο της FIFA— για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στο έργο της διοίκησης κατά την τελευταία δεκαετία. Το έργο αυτό είχε ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και τη θεσμική σταθερότητα, η οποία θεμελιώθηκε σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της διοίκησης να αποσύρει ένα εγχείρημα το οποίο, ήδη από τη σύλληψή του, προκαλούσε εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.

Επομένως, αξίζει να υπογραμμίσουμε την παραδοχή των σφαλμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία εκείνη, καθώς και τη συγγνώμη που διατυπώθηκε στο ειλικρινές μήνυμα προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών και των συνομοσπονδιών.

Παράλληλα, και όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ηγείστε μιας διοίκησης που επέφερε βαθύτατο μετασχηματισμό στη FIFA, ανοίγοντας τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη και τις συνομοσπονδίες, ώστε —μέσω ενός ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου— να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προάγουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και μορφή του.

Κατά την άποψή μας, ο μετασχηματισμός αυτός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των καταστατικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. Πρόκειται για αρχές ουσιώδεις ώστε η ποδοσφαιρική οικογένεια να παραμένει ενωμένη και ισχυρή, εργαζόμενη για τη διαρκή βελτίωση τόσο σε αθλητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα.

Ως εκ τούτου, ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επαναβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι η συνέχιση της εργασίας υπό την ηγεσία σας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ενός καλύτερου και ακόμη πιο συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου.