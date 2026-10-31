Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες παραχώρησε συνέντευξη, μέσω της οποίας μίλησε για το τραυματισμένο του δάχτυλο που πλέον δεν μπορεί να λυγίσει.

Στα...πιτς και έχοντας περάσει την πόρτα του χειρουργείου για κάταγμα στη γνάθο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, μετά το χτύπημα που δέχθηκε στο παιχνίδι της Τσέλσι με την Έβερτον (17/10).

Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας έχει ξεκινήσει το στάδιο της αποκατάστασης και αποφάσισε να παραχωρήσει συνέντευξη, μέσω της οποίας πέραν των όσων είπε για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το «ραγισμένο» του δάχτυλο.

Πίσω στον τελικό του Europa League τον περασμένο Μάιο, ο τότε πορτιέρε της Άστον Βίλα υπέστη κάταγμα στο εν λόγω δάχτυλο και, στη συνέχεια, μέσω εξετάσεων διαπιστώθηκε πως το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο και ίσως τον έθετε εκτός Μουντιάλ.

Ωστόσο, θέλοντας να βοηθήσει την πατρίδα του, ο «Έμι» αποφάσισε να αγωνιστεί κανονικά, ενώ ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επέμβαση. Καθημερινά νιώθει δυνατούς πόνους και τονίζει πως το δάχτυλό του δεν μπορεί να λυγίσει πλήρως. Η γροθιά του δεν κλείνει και όπως ανέφερε, αυτή θα είναι η εικόνα για το υπόλοιπο της ζωής του.