FIFPRO: «Ο Ινφαντίνο προέβη σε μια βαθιά κατάχρηση προεδρικής εξουσίας»
Και η FIFPRO «εξαπέλυσε μύδρους» εναντίον του Τζιάνι Ινφαντίνο! Η Διεθνής Ένωση Παικτών αποδοκίμασαν με επίσημο χαρακτήρα τις πρακτικές του Προέδρου της FIFA και την πρόθεσή του για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ.
Μετά τη συντριπτική απόρριψη του σχεδίου του ισχυρού άνδρα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου από τις συνομοσπονδίες ανά τον πλανήτη, ήρθαν και οι παίκτες να ασκήσουν με τον τρόπο τους «μοχλό πίεσης» για την απομάκρυνση του Ινφαντίνο από τον προεδρικό θώκο.
Συγκεκριμένα, με επίσημη επιστολή της, η FIFPRO ζήτησε μεταρρυθμίσεις, έθεσε ζήτημα κατάχρησης εξουσίας και τόνισε πως ο Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
Την επιστολή προς τη FIFA υπέγραψαν οι πρόεδροι της FIFPRO σε Αφρική, Ασία/Ωκεανία, Ευρώπη, Νότια, Κεντρική και Βόρεια Αμερική.
FIFPRO Statement: FIFA Forward Enterprise— FIFPRO (@FIFPRO) August 6, 2026
Full statement: https://t.co/Dgr5J5B87h pic.twitter.com/3hApR3w9LN
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