Δύο μεγάλα στελέχη της FIFA επενέβησαν και σταμάτησαν τον Ινφαντίνο από το να πουλήσει τις μετοχές του Μουντιάλ, πλήττοντας την εικόνα του μέσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με την Εquipe, για την υπαναχώρηση του Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με την πώληση του Μουντιάλ δεν ευθύνονται μόνο οι διαμαρτυρίες των συνομοσπονδιών, αλλά δύο στενοί του συνεργάτες.

Ο λόγος για τον Κάρλος Κορδέιρο, επικεφαλής των συμβούλων του, και τον Κέβιν Λαμούρ, τρίτο στην ιεραρχία της FIFA. Και οι δύο τους εξέφρασαν ανοιχτά τη σφοδρή αντίθεσή τους στο εγχείρημα του Ιταλοελβετού, καταφέροντας μάλιστα να πλήξουην σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του μέσα στην ίδια την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Ο Κορδέιρο δήλωσε πως είναι κατηγορηματικά αντίθετος στο εγχείρημα αυτό, τονίζοντας ότι η εκποίηση του πολυτιμότερου περιουσιακού στοιχείου του ποδοσφαίρου για 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια υποθηκεύει το μέλλον του αθλήματος χωρίς αυτό να έχει κανένα νόημα.

🚨🚨 Si le projet de la FIFA a pris l’eau C’EST AUSSI (ET SURTOUT) GRÂCE À EUX 👏👏👏



Carlos Cordeiro 🇺🇸, désormais ex-conseilleir principal d’Infantino 🇨🇭, et Kevin Lamour 🇫🇷, numéro 3 de la FIFA, N’ONT PAS HÉSITER À DÉZINGUER PUBLIQUEMENT LE PROJET DE LA FIFA 💥



🗣️ Cordeiro… https://t.co/mZHDLiVZol pic.twitter.com/WhHg0nbWa5 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 1, 2026

Από την πλευρά του, ο Λαμούρ εξέθεσε πλήρως τον Ινφαντίνο, ξεκαθαρίζοντας πως το σχέδιο που έχει στα σκαριά δεν αποτελεί απόφαση της FIFA ή της διοίκησής της, αλλά πρόκειται για το πλάνο ενός και μόνο ανθρώπου, που έχει αμφιλεγόμενα κίνητρα.

Όπως επισημαίνουν επίσης οι Γάλλοι, οι τοποθετήσεις των δύο αυτών υψηλόβαθμων στελεχών αποδόμησαν πλήρως την εικόνα του Ινφαντίνο, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει να «καταρρέει» τις τελευταίες ώρες, με τη μεγαλύτερη μερίδα των φιλάθλων να ζητά τη παραίτησή του.