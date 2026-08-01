FIFA: Η Equipe αποκάλυψε τα δύο πρόσωπα που ευθύνονται για το «ναυάγιο» στο εγχείρημα του Ινφαντίνο
Σύμφωνα με την Εquipe, για την υπαναχώρηση του Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με την πώληση του Μουντιάλ δεν ευθύνονται μόνο οι διαμαρτυρίες των συνομοσπονδιών, αλλά δύο στενοί του συνεργάτες.
Ο λόγος για τον Κάρλος Κορδέιρο, επικεφαλής των συμβούλων του, και τον Κέβιν Λαμούρ, τρίτο στην ιεραρχία της FIFA. Και οι δύο τους εξέφρασαν ανοιχτά τη σφοδρή αντίθεσή τους στο εγχείρημα του Ιταλοελβετού, καταφέροντας μάλιστα να πλήξουην σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του μέσα στην ίδια την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Ο Κορδέιρο δήλωσε πως είναι κατηγορηματικά αντίθετος στο εγχείρημα αυτό, τονίζοντας ότι η εκποίηση του πολυτιμότερου περιουσιακού στοιχείου του ποδοσφαίρου για 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια υποθηκεύει το μέλλον του αθλήματος χωρίς αυτό να έχει κανένα νόημα.
🚨🚨 Si le projet de la FIFA a pris l’eau C’EST AUSSI (ET SURTOUT) GRÂCE À EUX 👏👏👏— Actu Foot (@ActuFoot_) August 1, 2026
Carlos Cordeiro 🇺🇸, désormais ex-conseilleir principal d’Infantino 🇨🇭, et Kevin Lamour 🇫🇷, numéro 3 de la FIFA, N’ONT PAS HÉSITER À DÉZINGUER PUBLIQUEMENT LE PROJET DE LA FIFA 💥
🗣️ Cordeiro… https://t.co/mZHDLiVZol pic.twitter.com/WhHg0nbWa5
Από την πλευρά του, ο Λαμούρ εξέθεσε πλήρως τον Ινφαντίνο, ξεκαθαρίζοντας πως το σχέδιο που έχει στα σκαριά δεν αποτελεί απόφαση της FIFA ή της διοίκησής της, αλλά πρόκειται για το πλάνο ενός και μόνο ανθρώπου, που έχει αμφιλεγόμενα κίνητρα.
Όπως επισημαίνουν επίσης οι Γάλλοι, οι τοποθετήσεις των δύο αυτών υψηλόβαθμων στελεχών αποδόμησαν πλήρως την εικόνα του Ινφαντίνο, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει να «καταρρέει» τις τελευταίες ώρες, με τη μεγαλύτερη μερίδα των φιλάθλων να ζητά τη παραίτησή του.
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