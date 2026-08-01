Μπλάτερ για Ινφαντίνο: «Τα λεφτά δεν είναι αυτοσκοπός»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, πήρε θέση για το αποτυχημένο εγχείρημα του Ινφαντίνο ασκώντας κριτική στον διάδοχό του.

Η σφοδρή κριτική που έχει ξεσπάσει απέναντι στο πρόσωπο του Τζιάνι Ινφαντίνο δεν προέρχεται μόνο από τους φιλάθλους και τα μέλη της FIFA, αλλά και από πρώην αξιοματούχους του μεγαλύτερου αθλητικού οργνανισμού στον κόσμο.

Μετά το «ναυάγιο» της πώλησης των μετοχών του Μουντιάλ, ο Σεπ Μπλάτερ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» σχολιάζοντας το φιάσκο του διαδόχου του και υποστηρίζοντας πως το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να έρχεται σε δεύτερη μοίρα πίσω από τα χρήματα.

«Η FIFA δεν είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο. Είναι μια ένωση με καταστατικό, κανονισμούς και θεσμική ευθύνη να προστατεύει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.Αν πουλήσεις τα πολύτιμα πετράδια του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές, πουλάς και ένα μέρος του ίδιου του αθλήματος και, πάνω απ’ όλα, την ψυχή του. Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτοσκοπός», είπε στην ανάρτησή του ο Μπλάτερ.

Θυμίζουμε πως ο ίδιος διετέλεσε πρόεδρος της FIFA για 17 χρόνια. Παραιτήθηκε το 2015 καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο τεράστιων σκανδάλων διαφθοράς, δωροδοκίας και κακοδιαχείρισης, γεγονότα που οδήγησαν και στην πολυετή αποπομπή του από το ποδόσφαιρο. Αργότερα, ωστόσο, αθωώθηκε.