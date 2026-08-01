Ο Τζάνι Ινφαντίνο μέσω δήλωσής του γνωστοποίησε πως το σχέδιό του για πώληση μετοχών του Μουντιάλ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στα... βράχια έπεσε εν τέλει το πολύκροτο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο, περί πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι άμεσες αντιδράσεις που έφερε η πρόταση του προέδρου της FIFA στις Ομοσπονδίες ήταν καίρια, καθώς όπως τονίζει ο ίδιος στη δήλωσή του, υπήρξε διχασμός στις απόψεις που του μετέφεραν, με αποτέλεσμα να αποφασίσει τη ματαίωση του σχεδίου.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα διεθνή ΜΜΕ, η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από μια ημέρα συνεχών συναντήσεων και διαβουλεύσεων, στην οποία ο Ινφαντίνο ενημερώθηκε πως πέρα από τις Ομοσπονδίες, ακόμη και ορισμένοι επενδυτές είχαν στραφεί εναντίον του!

«Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το έργο προκάλεσε διχασμό τέτοιας φύσης, ώστε —ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης— δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό στόχο.

Σκοπός μας ήταν πάντα —και θα παραμείνει— η ενότητα και η βελτίωση. Κατά συνέπεια, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει. Στο εξής, πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με πνεύμα κοινού συμφέροντος για το άθλημά μας και με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παντού, ιδίως στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για τη στήριξή μας».