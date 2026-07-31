Με επίσημη ανακοίνωσή της η FIFA ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της αναφορικά με το νέο σχέδιο για το Μουντιάλ και αρνείται την «πώληση του ποδοσφαίρου».

Την απάντησή της στην πληθώρα δημοσιευμάτων περί «πώλησης του ποδοσφαίρου», αναφορικά με το νέο σχέδιο του Τζάνι Ινφαντίνο για το Μουντιάλ, έδωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσης η FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία μέσω ενός κειμένου στην ιστοσελίδα της τονίζει πως ποτέ δεν θα...πουλούσε το ποδόσφαιρο και το όλο πλάνο σκοπό έχει μονάχα να διασφαλίσει πως όλες οι Ομοσπονδίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις εμπορικές συμφωνίες στις χώρες τους, μέσω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ανακοίνωση:

Λάβαμε υπόψη τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τις οικείες συνομοσπονδίες σχετικά με την προτεινόμενη ίδρυση της FIFA Forward Enterprise (FFE) και επιθυμούμε να τοποθετηθούμε επί των ζητημάτων που προέκυψαν μετά τα αρχικά δημοσιεύματα της Τρίτης.

Σεβόμαστε τις απόψεις και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν δημόσια και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία διαβούλευσης.

Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης διαταράχθηκε από ανακριβή δημοσιεύματα. Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία αυτή, διασφαλίζοντας ότι κάθε Ομοσπονδία-Μέλος θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει έχοντας πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων.

Η πρόταση για τη δημιουργία της FFE αποσκοπεί αποκλειστικά στο να διασφαλίσει ότι όλες οι Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις εμπορικές προοπτικές του ποδοσφαίρου στις χώρες τους, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος του πνεύματος ή της διακυβέρνησης της FIFA και του ίδιου του ποδοσφαίρου.

Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Πρόκειται για ενδεχόμενο που η FIFA δεν θα εξέταζε ποτέ.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, ωστόσο κανένας φορέας δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη ανά τον κόσμο. Κάθε Ομοσπονδία-Μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την πρόταση και να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του μέλλοντός της. Αυτές είναι οι δημοκρατικές αρχές της FIFA.

Σύμφωνα με την πρόταση:

Η FFE θα μετέφερε τις εμπορικές και λειτουργικές δραστηριότητες της FIFA που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε μια θυγατρική οντότητα, την οποία η FIFA θα κατείχε και θα ήλεγχε μόνιμα.

Η εμπορική αξία που θα προέκυπτε θα διανεμόταν σε όλες τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη (MAs), δίνοντας τη δυνατότητα σε καθεμία από αυτές να πραγματοποιήσει ουσιαστικές επενδύσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας της.

Βάσει της πρότασης, κάθε Ομοσπονδία-Μέλος θα λάμβανε χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από το πρόγραμμα ανάπτυξης «FIFA Forward» κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2027-2030, ανεξάρτητα από τη στάση που θα τηρούσε η ίδια.

Αυτή η αυξημένη χρηματοδότηση θα προερχόταν από τα πρόσθετα έσοδα που θα δημιουργούσε η FFE μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA, προς όφελος όλων των Ομοσπονδιών-Μελών.

Το πρόγραμμα «FIFA Fast Forward» αφορά μια εφάπαξ χρηματοδότηση ανάπτυξης ύψους επιπλέον 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ανά Ομοσπονδία-Μέλος – η συμμετοχή στο οποίο θα ήταν απολύτως προαιρετική για όλες τις Ομοσπονδίες, εφόσον προχωρούσε η πρόταση της FFE – και θα χρηματοδοτούνταν από εξωτερικές επενδύσεις, χωρίς να εκχωρείται ο έλεγχος ή να μεταβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο η δομή διακυβέρνησης της FIFA.

Χωρίς την υποστήριξη της πλειονότητας των Ομοσπονδιών-Μελών, οι εμπορικές δραστηριότητες της FIFA θα παρέμεναν αμετάβλητες και η FFE δεν θα ιδρυόταν.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας διαβούλευσης και είναι ανοιχτά προς συζήτηση στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έγκριση, την απόρριψη ή την τροποποίησή τους, είτε στο σύνολό τους είτε μεμονωμένα.

Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση της πρότασης της FFE: πρωτοφανής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, πραγματικά παγκόσμια ιδιοκτησία των εμπορικών ευκαιριών του αθλήματός μας και πλήρης δυνατότητα αυτοδιάθεσης για όλες τις Ομοσπονδίες-Μέλη μέσω μιας δημοκρατικής διαδικασίας.

Πηγή: FIFA.com