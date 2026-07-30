FIFA: «Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει»
Πέρασε στην... αντεπίθεση η FIFA! Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τοποθετήθηκε σχετικά με την αιχμηρή κριτική που δέχεται για το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ, το οποίο ανάγκασε την UEFA να προγραμματίσει έκτακτη συνεδρίαση.
Η FIFA υποστήριξε πως απώτερος σκοπός είναι η εισροή επιπλέον εσόδων στο άθλημα με γνώμονα τις επενδυτικές δραστηριότητες που θα είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρες για τις Ομοσπονδίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:
«Θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων, ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος, δεν θ’ αλλάξει. Και μάλιστα, με τα νέα έσοδα, θα υπάρξουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών».
FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔— FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026
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