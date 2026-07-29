UEFA: Έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07) για το σχέδιο της FIFA
Συνεχίζεται η «μετωπική» ανάμεσα σε UEFA και FIFA! Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07) σχετικά με το σχέδιο πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Οι προθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην UEFA μετά την ανακοίνωσή της αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για την «καυτή πατάτα» που απασχολεί το άθλημα τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, σκοπός είναι η αντιμετώπιση του σχεδίου και η εύρεση νέου υποψηφίου για τις εκλογές της FIFA, τον Μαρτίου του 2027, η προθεσμία της οποίας εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου.
UEFA will hold an emergency meeting (first called by @RobHarris) on Thursday to discuss Gianni Infantino's FIFA Forward Enterprise (FFE) proposal, which would see FIFA's commercial and operational arms merged into a private-equity funded body.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 29, 2026
Infantino wrote to all 211 Member… pic.twitter.com/W7u4Co8UIN
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