Η UEFA θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07) αναφορικά με το σχέδιο της FIFA για την πώληση του Μουντιάλ.

Συνεχίζεται η «μετωπική» ανάμεσα σε UEFA και FIFA! Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/07) σχετικά με το σχέδιο πώλησης μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι προθέσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην UEFA μετά την ανακοίνωσή της αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για την «καυτή πατάτα» που απασχολεί το άθλημα τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, σκοπός είναι η αντιμετώπιση του σχεδίου και η εύρεση νέου υποψηφίου για τις εκλογές της FIFA, τον Μαρτίου του 2027, η προθεσμία της οποίας εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου.