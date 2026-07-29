Η απόφαση της ομοσπονδίας να δώσει τα ηνία ξανά στον Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν βρήκε σύμφωνους τους ανθρώπους της Seria A, όπως αποκαλύπτει ρεπορταζ της «Gazzetta dello sport».

Δεν άρεσε καθόλου στη Serie A ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε η πρόσληψη του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας και στα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας έχει γίνει... χαμός!

Μπορεί η επιλογή του ομοσπονδιακού προπονητή να είναι στην αρμοδιότητα του προέδρου της FIGC, Τζιοβάνι Μαλαγκό, ωστόσο οι άνθρωποι της Λίγκας θεωρούν πως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους συλλόγους. Αυτή ήταν και η βασική ένσταση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Serie A, Έτζιο Σιμονέλι, στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Από την πλευρά της FIGC, πάντως, τονίζεται πως είχε γίνει συζήτηση με τη Serie A για την περίπτωση του Αντρέα Πίρλο, όμως οι τελευταίες εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα και τελικά ο Μαντσίνι ήταν αυτός που πήρε το χρίσμα. Άλλωστε, ήταν αυτός που οδήγησε τους Ατζούρι στην κορυφή της Ευρώπης το 2021 και αποτελούσε μια safe επιλογή, ώστε να μπορέσει να επαναφέρει την Ιταλία στο προσκήνιο, μετά από μια σειρά ανεπιτυχών προσπαθειών και το... κάζο με τη Βοσνία, με τον Γκατούζο στο τιμόνι.

Την ενόχλησή τους για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιλογή εξέφρασαν και άλλα μέλη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου που εκπροσωπούν τη Serie A, μεταξύ των οποίων ο Μπέπε Μαρότα, ο Τζόρτζιο Κιελίνι και ο αντιπρόεδρος της Ουντινέζε, Καμπότσια. Ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον προς το παρόν πρόθεση για κόντρα. Η Serie A κρατάει... χαμηλά τη μπάλα και, μέσω του Σιμονέλι, έστειλε τις ευχές της τόσο στον Μαντσίνι όσο και στον Κλαούντιο Ρανιέρι για τα νέα τους καθήκοντα.