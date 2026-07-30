Μαντσίνι: «Ελπίζω να κερδίσω ένα ή δύο τρόπαια και να μείνω εδώ για πολύ καιρό»

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ανακοινώθηκε από την Εθνική Ιταλίας και έδωσε το έναυσμα μιας νέας εποχής γεμάτη επιτυχίες για τη Σκουάντρα Ατζούρα.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι παρουσιάστηκε και επίσημα από την Εθνική Ιταλίας και θα αναλάβει εκ νέου τα ηνία του πάγκου των τετράκις πρωταθλητών κόσμου! Ο έμπειρος τεχνικός άνοιξε την καρδιά του και μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στα λάθη του παρελθόντος δίνοντας το σύνθημα για ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο επιτυχίες για τη γειτονική χώρα.

Ο 61χρονος προπονητής οδήγησε τους Ιταλούς στην κατάκτηση του Euro 2020 και εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος που θα είναι και πάλι στο τιμόνι της πατρίδας του. Ακόμη εστίασε στους λάθος χειρισμούς του παρελθόντος αλλά τόνισε πως επέστρεψε για να επαναφέρει την Ιταλία εκεί που ανήκει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για μένα, η φανέλα των Ατζούρι ήταν πάντα σημαντική. Είναι όπως όταν είσαι ερωτευμένος και χάνεις τον έρωτα της ζωής σου. Ελπίζω να κερδίσω ένα ή δύο τρόπαια και να μείνω εδώ για πολύ καιρό. Θα δούμε αν αυτό είναι δυνατό. Θα προσπαθήσω να σχηματίσω μια ομάδα που μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η εθνική ομάδα πριν από μερικά χρόνια. Ο στόχος είναι να παίξω καλά ώστε οι οπαδοί να ερωτευτούν την ομάδα και να με συγχωρέσουν. Όταν έφτασα, ήμουν εκεί για πέντε χρόνια, που είναι πολύς καιρός, και ένιωσα πολύ καλά. Τώρα έχουμε υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και ελπίζω να κερδίσω ένα τρόπαιο, ή ακόμα και δύο, και να συνεχίσω μετά. Θα σας πω κάτι. Ίσως υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ εμού και της Γκραβίνα. Αν είχαμε μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο, όλα θα είχαν αλλάξει. Όταν χάνεις τη γυναίκα της ζωής σου ως ερωμένη, σημαίνει ότι έχεις κάνει λάθη. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά χάρη στον Πρόεδρο Μαλαγό, έχω την ευκαιρία να επανορθώσω. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό και να επαναφέρω την Ιταλία εκεί που της αξίζει».