Ρόδρι: «Αν έχανα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου όταν ήμουν 10 ετών, δε μιλούσα στους γονείς μου»
Συγκλόνισε ο Ρόδρι μιλώντας για την παιδική του ηλικία! Ο Ισπανός Παγκόσμιος Πρωταθλητής κατέκτησε μια ακόμη κορυφή και σε συνέντευξή του μίλησε για την παιδική του ηλικία και την τρέλα του με το ποδόσφαιρο.
Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι εκτός από το «Ζιλ Ριμέ» με τη Φούρια Ρόχα, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ κορυφαίων παικτών που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ, Euro, Champions League και Χρυσή Μπάλα. Συγκεκριμένα, έγινε ο έβδομος ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει μετά τους Μπεκενμπάουερ, Γκερντ Μίλερ, Ζιντάν, Ριβάλντο, Ροναλντίνιο και Μέσι.
Στο περιοδικό «The Players Tribune» αναφέρθηκε στο πως βίωνε τον «βασιλιά των σπορ» από μικρή ηλικία, δείχνοντας την προσήλωση και την... τρέλα που είχε για το άθλημα.
Αναλυτικά η εξομολόγησή του:
«Όταν ήμουν 10 ετών, αν έπαιζα έναν αγώνα και δεν τα πήγαινα καλά, δεν μπορούσα να μιλήσω στους γονείς μου όλη μέρα. Οι γονείς μου είχαν βαρεθεί να βλέπω τόσο πολύ ποδόσφαιρο».
🏆✨ Rodri enters special club of 7 players able to win Champions League, World Cup, Ballon d’Or and continental trophy.
🇩🇪 Franz Beckenbauer
🇩🇪 Gerd Müller
🇫🇷 Zinedine Zidane
🇧🇷 Rivaldo
🇧🇷 Ronaldinho
🇦🇷 Lionel Messi
🆕🇪🇸 Rodri pic.twitter.com/0kxBMfmJJf— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
🥹Rodri Hernández, sobre su infancia:— Diario SPORT (@sport) July 24, 2026
💬"Con 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día"
✍️ @rcastello2002 https://t.co/93FLtCGnMf
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