Μουντιάλ 2026: Ο Πόρο πήγε στον παππού του το μετάλλιο
Ο Πέδρο Πόρο επέστρεψε στη γενέτειρά του, την πόλη Δον Μπενίτο στην Εξτρεμαδούρα, θριαμβευτής, καθώς κατέκτησε με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ίβηρας αμυντικός μάλιστα έσπευσε να βρει τον παππού του, Αντόνιο, τον οποίο και βιντεοσκόπησε να φοράει το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, σε ένα υπέροχο βίντεο. «Αποστολή εξετελέσθη», αναφέρει η λεζάντα, με τον ηλικιωμένο άντρα να έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην πορεία του Πόρο.
Ο Αντόνιο πήγαινε τον εγγονό του για προπόνηση όσο οι γονείς του εργάζονταν, βοηθώντας τον να εξελιχτεί και να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται. Και ο μπακ της Τότενα, δεν το ξεχνά...
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