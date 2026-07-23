Ο Πέδρο Πόρο έσπευσε να γιορτάσει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον παππού του.

Ο Πέδρο Πόρο επέστρεψε στη γενέτειρά του, την πόλη Δον Μπενίτο στην Εξτρεμαδούρα, θριαμβευτής, καθώς κατέκτησε με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ίβηρας αμυντικός μάλιστα έσπευσε να βρει τον παππού του, Αντόνιο, τον οποίο και βιντεοσκόπησε να φοράει το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, σε ένα υπέροχο βίντεο. «Αποστολή εξετελέσθη», αναφέρει η λεζάντα, με τον ηλικιωμένο άντρα να έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην πορεία του Πόρο.

Ο Αντόνιο πήγαινε τον εγγονό του για προπόνηση όσο οι γονείς του εργάζονταν, βοηθώντας τον να εξελιχτεί και να φτάσει στο επίπεδο που βρίσκεται. Και ο μπακ της Τότενα, δεν το ξεχνά...