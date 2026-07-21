Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο είναι ο επικρατέστερος τεχνικός για να αντικαταστήσει τον Λιονέλ Σκαλόνι, σε περίπτωση που αποχωρήσει από την Αργεντινή.

Γκαγιάρδο ο πιθανότερος, Σιμεόνε το... απωθημένο! Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, ο άλλοτε προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία του πάγκου της Αργεντινής, σε περίπτωση που ο Λιονέλ Σκαλόνι αποφασίσει να αποχωρήσει.

Πιο συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως υπάρχει απογοήτευση στο στρατόπεδο της Αλμπισελέστε μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ από την Ισπανία. Το συμβόλαιο του Σκαλόνι εκπνέει τον ερχόμενο Δεκέμβριο και όλα είναι πιθανά.

Ο 50χρονος έμπειρος τεχνικός εμφανίζεται ως φαβορί να αναλάβει τις... τύχες της Εθνικής εάν επαληθευτεί το σενάριο αποχώρησης του Σκαλόνι αλλά ο διακαής πόθος της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δεν είναι άλλος από τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ωστόσο, η περίπτωση του Τσόλο είναι αρκετά δύσκολη, αφού ο 56χρονος κόουτς της Ατλέτικο Μαδρίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Ροχιμπλάνκος έως το καλοκαίρι του 2027.