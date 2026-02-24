Στο φινάλε της έφτασε η δεύτερη θητεία του Μαρσέλο Γκαγιάρδο στην άκρη του πάγκου της Ρίβερ Πλέιτ και σίγουρα δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη.

Ο ενθουσιασμός με την επιστροφή του Μαρσέλο Γκαγιάρδο στην άκρη του πάγκου της Ρίβερ Πλέιτ το καλοκαίρι του 2024 ήταν τεράστιος στις τάξεις των οπαδών, ωστόσο η δεύτερη θητεία του δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη.

Έπειτα από το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Αργεντινής (δύο νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες) σε συνδυασμό με τα μέτρια αποτελέσματα που είχε κατά τη διάρκεια συνολικά 85 αγώνων, ο 50χρονος προπονητής αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο της Αργεντινής.

Ο ίδιος «πλήρωσε» το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων, με τη διοίκηση να αναζητά τον αντικαταστάτη του προκειμένου να ξαναμπεί σε τροχιά πρωταθλητισμού. Να θυμίσουμε πως ο Αργεντινός τεχνικός ήταν για 8,5 χρόνια στην πάγκο της Ρίβερ (καλοκαίρι του 2014 με Δεκέμβρη του 2022) με απολογισμό 425 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.