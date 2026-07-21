Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ηρωική υποδοχή της αργεντίνικης αποστολής στο Μπουένος Άιρες
Η Αργεντινή μπορεί να μην κατάφερε να κάνει το back to back και να ράψει το τέταρτο αστέρι της, καθώς ηττήθηκε από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως αυτό δεν απέτρεψε τους φίλους της Αλμπισελέστε από το να υποδεχθούν την αποστολή της χώρας με τιμές αρχηγού κράτους.
Αναλυτικότερα, τα ξημερώματα της Τρίτης (21/07) έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες η αποστολή της Αργεντινής και χιλιάδες κόσμου έδωσε το «παρών» για να τιμήσει τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν στο τουρνούα της Βόρειας Αμερικής.
Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgXJuly 21, 2026
Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε τόσο στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα, όσο και κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η αποστολή της χώρας μέχρι το προπονητικό κέντρο της ομοσπονδίας.
Με κόκκινο χαλί, τραγούδια, συνθήματα για τα νησία Φώκλαντ, με σημαίες και καπνογόνα υποδέχθηκαν οι Αργεντίνοι τους δικούς τους «ήρωες», ενώ παράλληλα η μπάντα των Γρεναδιέρων έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο, παίζοντας το περίφημο «Muchachos».
Μπορεί η απουσία του αρχηγού της ομάδας, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος επέλεξε να γυρίσει κατευθείαν πίσω στο σπίτι και την οικογένεια του να ξάφνιασε μερικούς, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να χαλάσει το εορταστικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.
Despite the World Cup final loss, thousands of Argentine fans were there to welcome their heroes home. Respect. 🫡 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/Bo9UfU60nL— MC (@CrewsMat10) July 20, 2026
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