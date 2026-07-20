Τουλάχιστον εντυπωσιακή η διαφορά στα στατιστικά της Ισπανίας και της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει την Αργεντινή, με το γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό του τελικού να χαρίζει στους Ίβηρες τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα γκολ που θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα για τη Φούρια Ρόχα, η οποία ήταν απόλυτη κυρίαρχος της αναμέτρησης αλλά αδυνατούσε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ. Ενδεικτικό ότι η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ολοκλήρωσε το ματς με 20 τελικές προσπάθειες έναντι... δύο της Αλμπισελέστε, που απείλησε μόνο στα τελευταία λεπτά του έξτρα ημιώρου!

Οι τελικές στην εστία ήταν 12-0, με τους Ισπανούς να καταγράφουν 858 πάσες και τους Αργεντινούς μόλις 456, καθώς και 18 γεμίσματα έναντι τριών των ηττημένων.