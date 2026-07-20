Τελικός Μουντιάλ 2026: Το 1-0 του Φεράν Τόρες για την Ισπανία (vid)
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Ο Φεράν Τόρες έκανε το 1-0 για την Ισπανία στο 106ο λεπτό του μεγάλου τελικού κόντρα στην Αργεντινή και έβαλε μπροστά την πατρίδα του.
Ο Φεράν Τόρες βρήκε δίχτυα και έριξε την Αργεντινή στο... καναβάτσο! Ο παίκτης της Ισπανίας με δυνατό σουτ νίκησε τον Μαρτίνες και ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μαζί με τους συμπαίκτες του, στο 106΄.
Μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Αλμπισελέστε, ο Νίκο Ουίλιαμς έστρωσε με το κεφάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Τόρες και εκείνος με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον γκολκίπερ της Άστον Βίλα.
@Photo credits: Associated Press
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