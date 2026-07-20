Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα χωρίς τελική

Γιάννης Πολιάς
Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα χωρίς τελική
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Αργεντινή έβγαλε όλο το 90λεπτο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία δίχως τελική προσπάθεια.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παράταση. Μια εξέλιξη αρκετά ευνοϊκή για την Αλμπισελέστε, που καθόλη τη διάρκεια των 90 λεπτών (συν τις καθυστερήσεις) δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια!

Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι βραχυκύκλωσαν πλήρως από εκείνους του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και απέτυχαν να απειλήσουν έστω μία φορά, με τους Ίβηρες από την άλλη να καταγράφουν 15 τελικές...

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα