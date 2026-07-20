Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα χωρίς τελική
Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παράταση. Μια εξέλιξη αρκετά ευνοϊκή για την Αλμπισελέστε, που καθόλη τη διάρκεια των 90 λεπτών (συν τις καθυστερήσεις) δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια!
Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι βραχυκύκλωσαν πλήρως από εκείνους του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και απέτυχαν να απειλήσουν έστω μία φορά, με τους Ίβηρες από την άλλη να καταγράφουν 15 τελικές...
0 - Argentina are the first ever team to fail to have a single shot in 90 minutes in a FIFA World Cup final.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
Blanks. pic.twitter.com/MfI6SwlunG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.