Η Αργεντινή έβγαλε όλο το 90λεπτο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία δίχως τελική προσπάθεια.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην παράταση. Μια εξέλιξη αρκετά ευνοϊκή για την Αλμπισελέστε, που καθόλη τη διάρκεια των 90 λεπτών (συν τις καθυστερήσεις) δεν είχε ούτε μία τελική προσπάθεια!

Οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι βραχυκύκλωσαν πλήρως από εκείνους του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και απέτυχαν να απειλήσουν έστω μία φορά, με τους Ίβηρες από την άλλη να καταγράφουν 15 τελικές...