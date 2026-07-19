Ο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχε την τιμητική του πριν τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Ισπανοί και Αργεντίνοι μάχονται για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη βαρύτιμη κούπα να κάνει την εμφάνισή της μέσα σε πολυτελέστατη θήκη Louis Vuitton κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης! Αφότου ξεκίνησε το ματς δε, το Κύπελλο βρέθηκε στα επίσημα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να το ακουμπά λες και ήταν μωρό...