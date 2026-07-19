Η Αγγλία μπήκε φορτσάτη στην αναμέτρηση απέναντι στη Γαλλία και πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 18΄από κεφαλιά του Κόνσα για το 2-0.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Αγγλία που απέκτησε προβάδισμα με δυο γκολ διαφορά κόντρα στους Γάλλους. Στο 18΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε άπαντες στον αέρα και με εντυπωσιακή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ των Τριών Λιονταριών.

Ένα ιδανικό πρώτο εικοσάλεπτο για τους Άγγλους που είχαν προηγηθεί από νωρίς χάρη το εντυπωσιακό μακρινό σουτ από τον Ράις στο 3΄.