Γρήγορο προβάδισμα για την Αγγλία στον μικρό τελικό, καθώς ο Ντέκλαν Ράις έγραψε το 1-0 κόντρα στη Γαλλία με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή (3΄).

Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η Αγγλία στη μάχη της τρίτης θέσης κόντρα στους Γάλλους, αφού άνοιξε το σκορ μόλις 3΄. Σε εκείνο το σημείο ο Ντέκλαν Ράις βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ άφησε «άγαλμα» τον Μενιάν για το 1-0 των Τριών Λιονταριών.