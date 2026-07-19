Γαλλία - Αγγλία: Ο Ράις άνοιξε από νωρίς το σκορ με σουτάρα (vid)
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Γρήγορο προβάδισμα για την Αγγλία στον μικρό τελικό, καθώς ο Ντέκλαν Ράις έγραψε το 1-0 κόντρα στη Γαλλία με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή (3΄).
Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η Αγγλία στη μάχη της τρίτης θέσης κόντρα στους Γάλλους, αφού άνοιξε το σκορ μόλις 3΄. Σε εκείνο το σημείο ο Ντέκλαν Ράις βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ άφησε «άγαλμα» τον Μενιάν για το 1-0 των Τριών Λιονταριών.
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