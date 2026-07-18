Με δουλειά στο γυμναστήριο περιορίστηκε η Ισπανία πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η κακοκαιρία οδήγησε σε ακύρωση της προπόνησης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στις ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε αρκετά προβλήματα σχετικά με τον προγραμματισμό ορισμένων αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Καθυστερήσεις, αλλαγές ώρες, φόβοι για αναβολές ήταν μόνο μερικά από τα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η FIFA, λόγω του σχετικού πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ για περιπτώσεις κακοκαιρίας κατά τη διάρκεια αθλητικών events.

Παραμένοντας πιστός στο μοτίβο του σε αυτό το Μουντιάλ, ο καιρός πρωταγωνίστησε ξανά κι ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νέα Υόρκη. Μια σφοδρή καταιγίδα που ξέσπασε στην πόλη άλλωστε οδήγησε σε ακύρωση της προπόνησης της Ισπανίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου (18/7).

Με τη νεροποντή ωστόσο να αλλάζει τα σχέδια στον προγραμματισμό, οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και περιορίστηκαν σε δουλειά γυμναστηρίου ενόψει της σέντρας του τελικού του Μουντιάλ. Μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα πάντως επέδειξε η αποστολή της Αργεντινής, η οποία περίμενε την καταιγίδα να κοπάσει και προπονήθηκε κανονικά στο χορτάρι.

Tras la demora por la lluvia, el seleccionado realiza la última práctica antes de la final con España.



pic.twitter.com/IrFFE9sRPC — Clarín (@clarincom) July 18, 2026

Θυμίζουμε πως ο τελικός του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (19/7) με ώρα διεξαγωγής στις 22:οο ώρα Ελλάδος, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στο «MetLife» του Νιού Τζέρσεϊ.