Το εγκώμιο της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι έπλεξε ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε στη συνέντευξη Τύπου, ενώ μίλησε και για την κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ.

Η μεγάλη ώρα πλησιάζει! Ισπανία κι Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό της Νέας Υόρκης για το τρόπαιο του Μουντιάλ, με τους δυο προπονητές να προετοιμάζουν τη σκακιέρα, λίγες ώρες πριν από στην σπουδαία κόντρα τους.

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε πάντως, ο προπονητής της Ισπανίας, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, είχε μόνο ευγενή λόγια την Αλμπισελέστε και τον Λιονέλ Μέσι. Ο Ισπανός θυμήθηκε μάλιστα και την πρώτη φορά που αντιμετώπισε τον 39χρονο μάγο από τον Ροζάριο, ο οποίος ως πιτσιρικάς τότε είχε τιμωρήσει την ομάδα του με τέσσερα γκολ σε 15 λεπτά!

«Ο Μέσι είναι μοναδικός. Αποτελεί πρότυπο για τους νεαρούς αθλητές, τόσο για τη στάση όσο και για τη συμπεριφορά του, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το εντυπωσιακό Παγκόσμιο Κύπελλο που πραγματοποιεί σε αυτή την ηλικία» τόνισε αρχικά για να συνεχίσει:

«Τον πρωτοείδα όταν προπονούσα την ομάδα νέων της Σεβίλλης. Είχαμε ταξιδέψει στη Βαρκελώνη και είχα ακούσει τα καλύτερα για ένα παιδί που το έλεγαν Μέσι. Έτσι, αναθέσαμε σε έναν παίκτη μας να τον μαρκάρει προσωπικά. Όμως, στο 70ό λεπτό αναγκάστηκα να τον αντικαταστήσω, επειδή είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα. Το σκορ ήταν 0-0 και μέσα σε μόλις 15 λεπτά ο Μέσι πέτυχε τέσσερα γκολ απέναντί μας.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, δεν θα τον μαρκάρουμε με man-to-man. Θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή», πρόσθεσε ο Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος στη συνέχεια αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την Αργεντινή ως μια ομάδα που στηρίζεται στα φάουλ και το σκληρό παιχνίδι.

«Όχι, σας παρακαλώ. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό. Τρέφω τον μέγιστο θαυμασμό για την Αργεντινή. Έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο Copa America, το Finalissima... και στον πάγκο τους βρίσκεται ένας πολύ καλός φίλος μου. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά θαυμασμό και απεριόριστο σεβασμό για αυτούς. Πιστεύω ότι τόσο η Ισπανία όσο και η Αργεντινή θα παρουσιάσουν ένα αγωνιστικό πλάνο στο οποίο το ταλέντο και το ποιοτικό ποδόσφαιρο θα υπερισχύσουν όλων των άλλων», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα του Λαμίν Γιαμάλ τόνισε πως ο νεαρός εξτρέμ είναι έτοιμος να βοηθήσει στον τελικό τη Ρόχα: «Ο Γιαμάλ είναι καλά, βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά»