Αργεντινή και Ισπανία θα αναμετρηθούν στον μεγαλό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την διαδρομή των δύο ομάδων μέχρι εκεί όμως να είναι αρκετά διαφορετική.

Την Κυριακή (19/07) θα πραγματοποιηθεί ο μεγαλός τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αργεντινή και Ισπανία θα κοντραροχτυπηθούν στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Αλμπισελέστε θα προσπαθήσει να κάνει το back to back και να γίνει η πρώτη χώρα μετά τη Βραζιλία του 1962 που κατακτά τη διοργάνωση δύο συνεχόμενες χρονιές. Από την άλλη η Ρόχα θέλει να επανακτήσει τον θρόνο της και να άνεβει στο Everest του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Και οι δύο ομάδες έφτασαν με την αξία τους στο τελικό, όμως η διαδρομή τους μέχρι εκεί διέφερε αρκετά.

Το δύσκολο μονοπάτι της Ισπανίας

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ξεκίνησαν με το... αριστερό το τουρνουά, αφού στον εναρκτήριο αγώνα τους έμειναν στη λευκή ισοπαλία εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου. Παρά το δυσοίωνο ξεκίνημα, όμως, η Ισπανία συνέχισε αθόρυβα την πορεία της και με δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη τερμάτισε πρώτη τον όμιλο της. Το μονοπάτι της στα νοκ-άουτ βέβαια μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς έπρεπε να περάσει απο συμπληγάδες πέτρες, για να φτάσει μέχρι το τέλος.

Αρχικά, για τη φάση των «32», βρέθηκε απέναντι στην Αυστρία την οποία και νίκησε εύκολα με 3-0. Ακολούθησε μία δύσκολη νίκη κόντρα στην Πορτογαλία με 1-0 για τους «16» και στη συνέχεια επικράτησε του Βελγίου στα προημιτελικά με 2-1, όπου και δέχτηκε το πρώτο της και μοναδικό μέχρι στιγμής γκολ στο τουρνουά.

Οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την ικανότητα της Φούρια Ρόχα να φτάσει μέχρι το τέλος διαλύθηκαν με τη νίκη με 2-0 επί της Γαλλίας στον ημιτελικό του Ντάλας. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε μπήκε σε εκείνο το παιχνίδι ως αουτσάιντερ λόγω της εντυπωσιακής πορείας της Γαλλίας μέχρι τότε, όμως επικράτησε των «μπλε» με μια κυρίαρχη εμφάνιση και κλείδωσε τη συμμετοχή της στον τελικό.

Η βατή διαδρομή της Αργεντινής

Στα χαρτιά, η Αργεντινή είχε μία εύκολη πορεία προς τον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και ίσως μία από τις πιο εύκολες πορείες στην ιστορία του θεσμού, εφάμιλλη με αυτή της Γερμανίας του 2002, έχοντας αποφύγει μέχρι τα ημιτελικά να συναντήσει έναν αντίπαλο που βρίσκεται στην πρώτη 18άδα της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.

Αναλυτικότερα, στους ομίλους η Αλμπισελέστε έκανε το 3/3 νικώντας κατα σειρά, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Στην επόμενη φάση, αυτή των «32» συνάντησε τον, θεωρητικά πάντα, πιο αδύναμό αντίπαλο που θα μπορούσε να βρει, καθώς τέθηκε αντιμέτωπη με το ηρωικό Πράσινο Ακρωτήρι. Όμως η αναμέτρηση, καθέ άλλο παρά εύκολη ήταν, με τους Αφρικανούς να οδηγούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στην παράταση, προτού ηττηθούν με 3-2. Έπειτα ακολούθησε η Αίγυπτος σε έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους αγώνες του φετινού τουρνούα, καθώς οι «Φαραώ» παραπονέθηκαν για «αδικία», μετά τις αποφάσεις του VAR που θεώρησαν ότι συνέβαλαν στην ήττα τους με 3-2.

Στους «8» ήρθαν οι Ελβετοί, οι οποίοι φάνηκαν πως θα οδηγούσαν την ομάδα του Σκαλόνι στα πέναλτι, αλλά η κόκκινη κάρτα στον Μπριλ Έμπολο διευκόλυνε τα πράγματα για τους Λατινο Αμερικάνους, που επικράτησαν με 3-1 στην παράταση. Τέλος, η Αγγλία ήταν δέκα λεπτά μακριά από τον τελικό του Μουντιάλ, προτού η Αργεντινή ανατρέψει το σκορ και με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά τσέκαρε το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα πρέπει να σπάσει την κατάρα που θέλει την πρώτη ομάδα στο ranking να μην κατακτά το τρόπαιο.