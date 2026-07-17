Η Αργεντινή διεκδικεί back to back το Μουντιάλ την ερχόμενη Κυριακή (19/7, 22:00), όμως χρειάστηκε να κάνει ανατροπές για να φτάσει στον τελικό.

Το μεγάλο ραντεβού, το παιχνίδι που περιμένει όλη η γη, ο τελικός του Μουντιάλ βρίσκεται προ των πυλών, αφού την Κυριακή (19/7, 22:00), Ισπανία και Αργεντινή θα δώσουν μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου.

Το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε θέλει την δεύτερη κούπα στην ιστορία του, η Αλμπισελέστε από την άλλη να διατηρήσει τα σκήπτρα και να πάρει back to back το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ». Ωστόσο, ο δρόμος της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι είχε αρκετά εμπόδια και... ανατροπές.

Η Αργεντινή χρειάστηκε να κάνει δύο από αυτές (σσ ανατροπές) στα νοκ-άουτ, έτσι ώστε να φτάσει στο τέλος του δρόμου και τον αγώνα στο Νιου Τζέρσεϊ. Πρώτα, στους «16», η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2-0, όμως η παρέα του Λιονέλ Μέσι σκόραρε τρεις φορές μέσα σε 14' και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Εκεί, μπορεί να μην βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά χρειάστηκε την γκολάρα του Χούλιαν Άλβαρες στην παράταση με την Ελβετία, για να κερδίσει εν τέλει με 3-1. Στον ημιτελικό, οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στο 55' (Γκόρντον), όμως η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έδειξε ξανά μέταλλο. Ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε στο 85ο λεπτό και στο 2ο των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες ολοκλήρωσε το... έπος, με τον Μέσι να υπογράφει και τα δυο γκολ με ασίστ.