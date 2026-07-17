Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 πλησιάζει (19/07, 22:00) και οι τιμές των εισιτηρίων είναι πραγματικά... αλμυρές, ξεπερνώντας και αυτές του Super Bowl.

Αστρονομικά τα ποσά για ένα «μαγικό χαρτάκι» ενόψει τελικού! Ο τελικός του Μουντιάλ 2026... κοντοζυγώνει και αναμένεται να είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, αφού ξεπέρασε και το υπερθέαμα του Super Bowl.

Η Αργεντινή και η Ισπανία θα μονομαχήσουν για τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Κόσμου (19/07, 22:00) και οι τιμές των εισιτηρίων έχουν καταρρίψει κάθε ρεκόρ. Η... παρέα του Μέσι θα επιδιώξει να κάνει το back to back και η Ισπανία να ανέβει στην κορυφή του πλανήτη για πρώτη φορά μετά το 2010.

Οι παρευρισκόμενοι στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ θα πληρώσουν ακριβά, πολύ ακριβά! Σύμφωνα με πληροφορίες του Forbes αναμένεται να είναι το πιο ακριβό αθλητικό γεγονός, που έχει λάβει ποτέ μέρος στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος της τιμής των εισιτηρίων προκαλεί ίλιγγο αφού ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Στον αντίποδα, το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια.

Η σειρά 21 (τομέας 115Α) είναι για πολύ ακριβά... γούστα. Το κάθε εισιτήριο ανέρχεται στα 28.479 δολάρια, που αποτελεί ρεκόρ.

Για να καταλάβει κανείς το εύρος των τιμών, ο «latin» τελικός της φετινής διοργάνωσης θα υπερκεράσει σε ακρίβεια το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της επικράτειας των ΗΠΑ, τους τελικούς του Super Bowl.

Ενδεικτικά, το προηγούμενο ρεκόρ είχε λάβει χώρα στον αγώνα των Σαν Φρανσίσκο 49ers με τους Κάνσας Τσιφς, το 2024. Ο μέσος όρος ήταν 9.411 δολάρια, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο σε τελικό Super Bowl καταγράφηκε το 2021, στον αγώνα μεταξύ Τάμπα Μπέι και Τσιφς. Η τιμή του ήταν στα 7.313 δολάρια.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο τελικός του φετινού Μουντιάλ είναι ένα ακριβό... σπορ και το υπεθέαμα της Κυριακής θα έχει ιστορικό χαρακτήρα για τις ΗΠΑ, από πολλές απόψεις.