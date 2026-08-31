Ο Λιονέλ Μέσι αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής μετά από 21 χρόνια κι αποχαιρέτησε την Αλμπισελέστε μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο.

Το κεφάλαιο «Αργεντινή» ολοκληρώθηκε έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια. Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε πως αποφάσισε να αποσυρθεί από την Αλμπισελέστε έπειτα από δυο δεκαετίες διαδρομής, κατά τα οποίες έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της χώρα τους.

Ο δρόμος ωστόσο δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Ο Μέσι βίωσε χαμένους τελικούς, σκληρές ήττες και αμφισβήτηση που τον είχαν αναγκάσει προσωρινά να αποσυρθεί από την Αργεντινή πίσω στο 2026 μετά την απώλεια του Copa America.

Στο τέλος όμως δεν τα παράτησε ποτέ. Και τα δάκρυα απογοήτευσης, μετατράπηκαν σε δάκρυα συγκίνησης. Για την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου το 2022, για τα Copa America που προστέθηκαν στο σακούλι, για το Finalissima, για όλη αυτή την αλησμόνητη διαδρομή. Και ο Μέσι την παρουσίασε μέσα από τα δικά του μάτια στο βίντεο που ακολουθεί...