Φίλαθλοι, πρώην και νυν συμπαίκτες, η ίδια η Ομοσπονδία: Ολόκληρη η Αργεντινή έστειλε το δικό της αντίο στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε πως έφτασε η στιγμή για το θρυλικό αντίο. Έπειτα από 21 χρόνια πορείας με την Αργεντινή, ο 39χρονος ενημέρωσε πως αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, προκαλώντας σεισμικές αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στο άκουσμα της απόφασης του «βασιλιά» από το Ροζάριο, ολόκληρη η Αργεντινή υποκλίθηκε και έσπευσε να τον αποχαιρετήσει. «Αιώνια ευγνωμοσύνη, Λέο. Θα σε αγαπάμε αιώνια» ήταν το μήνυμα της Ομοσπονδίας, ενώ ακόμα πιο συγκινητικές ήταν οι αναρτήσεις των συμπαικτών του στην Αλμπισελέστε.

Νικολάς Ταλιαφίκο, Κριστιάν Ρομέρο, Λεάνδρο Παρέδες, και Ροντρίγκο Ντε Πολ ήταν μερικοί από τους συμπαίκτες του που αποχαιρέτησαν μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις, όμως εκείνη που έκλεψε περισσότερο τις εντυπώσεις ήταν εκείνη του Έντσο Φερνάντες.

«Λέο, εκείνη τη φορά που είπες ότι αποχωρείς από την εθνική ομάδα, στενοχωρήθηκα πραγματικά.

Ήμουν απλώς ένα παιδί και συνήθιζα να συγκρίνω την ηλικία σου με τη δική μου, για να δω αν κάποια μέρα θα προλάβαινα να παίξω μαζί σου. Ακούγεται χαζό, αλλά πραγματικά το έκανα. Σκεφτόμουν πόσα χρόνια μπορεί να σου απέμεναν, πόσα χρόνια χρειαζόμουν ακόμη εγώ για να φτάσω στην πρώτη κατηγορία, και ονειρευόμουν ότι, έστω και για μία φορά, θα μπορούσαμε να φορέσουμε μαζί τη φανέλα της Αργεντινής.

Ευτυχώς, επέστρεψες. Και τελικά η ζωή έγινε πολύ πιο όμορφη απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί εκείνο το παιδί. Δεν κατάφερα απλώς να παίξω μαζί σου. Μοιραστήκαμε προπονητικά κέντρα, τα αποδυτήρια, συζητήσεις, αγκαλιές, δύσκολες στιγμές, απίστευτες στιγμές και τελικά γίναμε μαζί παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Αλλά πάνω απ’ όλα, θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο μου φέρθηκες από τη στιγμή που ήρθα. Ήρθα με τον ενθουσιασμό ότι θα έπαιζα μαζί με το είδωλό μου και, αντί γι’ αυτό, βρήκα έναν άνθρωπο που από την πρώτη κιόλας στιγμή με έκανε να νιώσω σαν να ήμουν μέλος της ομάδας. Πάντα είχες μια κουβέντα, μια συμβουλή, μια αγκαλιά ή απλώς έναν τρόπο να με κάνεις να νιώθω ήρεμος όποτε το χρειαζόμουν.

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Σήμερα, μου είναι δύσκολο να φανταστώ την επόμενη προετοιμασία χωρίς εσένα. Να μπαίνω στο γήπεδο και να μη σε βλέπω μπροστά μου, να φοράς το Νο10. Μετά από τόσα χρόνια που σε έβλεπα εκεί, μοιάζει αδύνατο να φανταστώ τα πράγματα διαφορετικά.

Τι τυχερός που ήμουν, Λέο. Τι τυχερό εκείνο το παιδί, που έκανε εκείνους τους υπολογισμούς χωρίς να ξέρει αν θα προλάβαινε ποτέ να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ που μου φέρθηκες όπως μου φέρθηκες, για όλα όσα μου δίδαξες και για το ότι μου επέτρεψες να μοιραστώ ένα κομμάτι της ιστορίας σου. Θα μας λείψεις πάρα πολύ, αρχηγέ» έγραψε χαρακτηριστικά ο μέσος της Τσέλσι, σε ένα μήνυμα που περικλείει τα συναισθήματα όλων των συμπατριωτών του.